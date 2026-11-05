Los API catalanes se unen al Observatorio del Alquiler

La presidenta de Coapi y AIC, Montserrat Junyent, y el director del Observatorio del Alquiler, Gerardo Neistat - API

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (Coapi) y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) han firmado un acuerdo de colaboración con el Observatorio del Alquiler para colaborar en el estudio de la evolución del mercado del alquiler en Catalunya, informa en un comunicado este jueves.

El acuerdo permitirá incorporar los datos de los profesionales que intervienen diariamente en operaciones de alquiler, lo que aumentará la información de los estudios periódicos del Observatorio del Alquiler.

El objetivo es contrastar las estadísticas con la realidad del mercado y analizar cómo evolucionan la oferta, los precios, la morosidad y la demanda en los distintos territorios.

La presidenta de Coapi y AIC, Montserrat Junyent, ha explicado que la "crisis de la vivienda no puede abordarse únicamente desde posiciones teóricas" y que es necesario saber qué ocurre con la oferta y qué dificultades tienen los propietarios.

El director del Observatorio del Alquiler, Gerardo Neistat, ha añadido que el acuerdo reforzará su "capacidad para analizar uno de los mercados residenciales más complejos de España".