Aplazado el concierto de Elena Rey en el Festival Barnasants por el viento

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Elena Rey, programado para este jueves por la noche en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en el marco del Festival Barnasants, ha sido aplazado hasta el próximo 10 de abril por la alerta por fuertes vientos, han informado los organizadores en un comunicado este miércoles.

Aunque los equipamientos permanecerán abiertos, se han suspendido todas las actividades socioculturales programadas en la Xarxa de Casals de Barri, incluido el espacio Cal Ninyo, como medida de precaución ante la activación del plan Ventcat en fase de alerta por rachas que podrían alcanzar entre los 70 y los 100 kilómetros por hora.

Las entradas adquiridas para el concierto serán válidas para la nueva fecha de abril, aunque aquellos que no puedan asistir podrán solicitar la devolución a través del mismo canal por el que realizaron la compra.