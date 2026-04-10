Aplazado el desahucio de un vecino del bloque Sant Agustí de Barcelona para dentro de 3 meses

Txema (c) durante una concentración para tratar de impedir el desalojo del bloque Sant Agustí de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de Txema Escorsa, vecino del bloque Sant Agustí 14 de Barcelona en el distrito de Gràcia, que estaba previsto para el próximo miércoles 15 de abril se ha aplazado para dentro de tres meses.

Así lo ha solicitado en el juzgado la propiedad del inmueble, el fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD), con el objetivo de encontrar una solución extrajudicial al conflicto existente sin perjuicio de los derechos y garantías de cada parte, informa el Síndic de Barcelona en un comunicado este viernes.

Por su parte, el Sindicat de Llogateres ha celebrado esta decisión: "Este aplazamiento es un avance importante, una victoria de los centenares de personas que resistieron colectivamente ante el primer intento de desahucio. New Amsteram Developers (NAD) ha visto que no podrá desahuciar a Txema tan fácilmente como pretendía".

Decenas de personas se concentraron el pasado 25 de marzo, cuando estaba previsto el primer lanzamiento, después de que el fondo de inversión New Amsterdam Developers haya demandado a Escorsa para construir 'colivings', un modelo de vivienda que consiste en alquilar habitaciones por un precio que puede superar los 950 euros, subrayó Escorsa.

La comitiva judicial decidió suspender el desalojo "por motivos de seguridad" y así le comunicó la decisión a Escorsa, junto con diversos representantes del Sindicat de Llogateres.

"Más allá del desenlace de este caso concreto, es necesario impedir que esta situación se siga repitiendo", alerta el Sindicat de Llogateres, que instan a prohibir la compra de viviendas con finalidades especulativas y aplicar de forma más estricta y efectiva las regulaciones vigentes.