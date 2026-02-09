Aplazado el juicio al exnovio y hermano de una mujer asesinada en Sant Sadurní (Barcelona) en 2021

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Feb.

El juicio con jurado popular al acusado de haber asesinado a su pareja en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) en 2021 y al hermano de esta, que dijo tras hallar el cadáver que lo había confundido con el de un animal, que estaba previsto que arrancara este lunes en la Audiencia de Barcelona ha quedado suspendido por enfermedad de un letrado, según ha podido saber Europa Press de fuentes judiciales.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que el juicio ha sido señalado nuevamente para el 18 de marzo.

LOS HECHOS

Según el escrito de acusación de la Fiscalía consultado por Europa Press, el que fuera pareja de la víctima, condenado por maltratarla, la convenció en noviembre de 2021 para que lo acogiese en su casa, pese a que sobre él pesaba una condena que le prohibía aproximarse o comunicarse con ella.

En diciembre de 2021, "movido por un marcado sentimiento de superioridad y dominación hacia ella", le comprimió el cuello hasta causarle la muerte y, posteriormente, prendió fuego a su cadáver, lo descuartizó y lo repartió en varias bolsas que colocó bajo una cama.

En marzo de 2022, el hermano de la víctima acudió a los Mossos d'Esquadra a presentar una denuncia por desaparición después de que la responsable del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género, del que ella era usuaria, le dijese que no tenían noticias de la mujer desde diciembre de 2021.

EL HERMANO

El 3 de marzo el hermano localizó bajo la cama un cadáver en avanzado estado de descomposición y "a sabiendas o siéndole indiferente" que pudiese tratarse del cuerpo de su hermana, procedió a deshacerse de él, colocándolo en bolsas de basura que lanzó a un contenedor.

El 4 de marzo acudió de nuevo a los Mossos para ampliar su declaración y dijo que el día anterior había hallado los restos cadavéricos de un animal, sin hacer referencia a su hermana, por lo que los agentes de la Unidad de Investigación de Vilafranca del Penedès (Barcelona), se desplazaron hasta el contenedor y comprobaron que se trataba de un cuerpo humano, el de la víctima.

Por estos hechos, la Fiscalía pide 25 años de prisión para la expareja de la mujer como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia, y otro de asesinato, con la agravante de parentesco.

Para el hermano solicita 2 años y 5 meses de prisión por los delitos de profanación de cadáver y encubrimiento, ambos con las agravantes de parentesco.