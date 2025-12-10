Aprobada la adaptación del proyecto de ampliación del Hospital de Tortosa (Tarragona)

'Render' Del Futuro Hospital. - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de las Terres de l'Ebre ha aprobado este miércoles la adaptación del proyecto de ampliación del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, en la provincia de Tarragona.

El acuerdo acredita la compatibilidad del proyecto con las preexistencias arqueológicas del Turó del Sitjar y facilita que se puedan retomar las obras de ampliación, informa la Generalitat en un comunicado de este miércoles.

Durante el último año, el Govern ha trabajado para readaptar "con la máxima celeridad" el proyecto a los hallazgos arqueológicos, asegurando la viabilidad técnica y jurídica, la compatibilidad patrimonial y el mantenimiento íntegro del programa asistencial.

Una vez concluida la tramitación necesaria, se confirma que no hará falta una nueva licitación, y que la actuación continuará con el contrato vigente y la UTE adjudicataria.

Eso permitirá agilizar los plazos y retomar las obras del edificio de ampliación a principios de 2026.

EL PROYECTO

El proyecto mantiene íntegro el programa asistencial, que incluye un nuevo bloque quirúrgico, una reforma del bloque actual para destinar 3 quirófanos a cirugía mayor ambulatoria, ampliación de consultas externas, nuevas plazas del hospital de día, farmacia hospitalaria con dispensación ambulatoria y servicio de esterilización renovado.

Además, el 17 de noviembre se iniciaron las obras de conexión del hospital con el centro de la ciudad --núcleos de ascensores y recorrido para peatones--, una actuación que avanza en paralelo al edificio principal y que "mejorará la accesibilidad y la integración urbana del conjunto hospitalario", con un plazo de ejecución de 8 meses.