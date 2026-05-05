Aprobada la construcción de una balsa para evitar inundaciones en Santa Bàrbara (Tarragona)

En rojo, la zona donde se ubicará la futura balsa. - ACA

TARRAGONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión territorial de urbanismo de las Terres de l'Ebre ha aprobado definitivamente la construcción de una balsa de laminación de aguas para evitar inundaciones causadas por el desbordamiento del barranco del Pelós en Santa Bàrbara (Tarragona).

La construcción tendrá un coste cercano a los 445.000 euros, de los cuales el 95% los aportará la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), informa la agencia en un comunicado de este martes.

La decisión llega después de que la dana de 2025 provocase "importantes afectaciones" al núclea urbano de Santa Bàrbara al desbordarse el barranco, provocando inundaciones en el interior de las casas.

El Ayuntamiento de la localidad ha impulsado la modificación del planeamiento municipal para calificar como servicios técnicos una parcela de 6.430 metros cuadrados, situada al oeste del núcleo urbano.

La balsa se excavará en el suelo, tendrá una longitud de 100 metros y una amplitud de 60; la superficie interior tendrá un talud y una profundidad de 3,75 metros.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que la balsa "será de gran ayuda para parar o reducir el caudal en caso de lluvias de lluvias torrenciales que, desgraciadamente, se repiten cada vez con más frecuencia en la zona".