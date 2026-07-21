Aprobada la declaración de emergencia para obras en la N-260 en Sant Joan de les Abadesses (Girona)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha vuelto a lle - Eduardo Parra - Europa Press

GIRONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de emergencia para las obras de reparación de las patologías geotécnicas detectadas en el kilómetro 111 de la N-260, en Sant Joan de les Abadesses (Girona), informa en un comunicado este martes el Gobierno.

Los trabajos tienen un presupuesto de 2,03 millones de euros y deben reparar el proceso activo de degradación del talud rocoso y desprendimiento progresivo de placas y bloques.

Ha recordado que, el pasado 6 de marzo de 2026, se produjo un desprendimiento de material del talud con invasión de la calzada que se interpreta como la movilización de una placa previamente despegada, cuya inestabilidad se vio favorecida por las lluvias intensas registradas en semanas y meses anteriores.

Para ello, se deben hacer actuaciones para reducir de forma inmediata el riesgo derivado de los desprendimientos del talud rocoso sobre la N-260, mientras se desarrolla la solución de mayor alcance de la variante de trazado.

Entre las actuaciones están los trabajos previos a la actuación; el saneo del talud y reposición de los elementos de protección existentes; la estabilización provisional del talud mediante bulonado y malla de cables, y las soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras, que incluyen la reorganización completa del tráfico en el tramo afectado durante las actuaciones.