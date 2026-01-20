Aprobado el Programa anual de actuación estadística de Catalunya en 2026

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el Programa anual de actuación estadística de Catalunya para 2026, que incluye 309 actuaciones de interés que se desarrollarán durante el año, informa la Generalitat tras el Consell Executiu de este martes.

La principal novedad es la incorporación de estadísticas alineadas con la estrategia europea de innovación a partir de operaciones experimentales.

Estas actuaciones permiten estudiar nuevos fenómenos sociales y económicos en ámbitos como el consumo, los salarios, la vivienda o la salud.

Además, el Programa oficializa la clasificación catalana de productos por actividades 2026, que actualizará la de 2024 y que es una herramienta que permite ordenar y categorizar la realidad económica y social, y que ayuda a entender mejor el tejido económico.

También se llevarán a cabo actuaciones que potencian el uso de fuentes combinadas de origen administrativo y estadísticos para la investigación y evaluación de políticas públicas.