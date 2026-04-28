La APttCB critica un trato fiscal distinto entre trabajadores y autónomos con los mismos ingresos

Rueda de prensa de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), con su presidente Joan Torres, Al secretario de Xavier Masdéu, y la vocal Marta Alcega - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha criticado las diferencias en el trato fiscal entre trabajadores y autónomos con los mismos ingresos, ya que un asalariado con unos ingresos netos anuales de 10.000 euros puede reducir su base imponible casi a cero, mientras que un autónomo con el mismo nivel de ingresos no puede aplicar estas reducciones y acaba pagando cerca de 500 euros de IPRF.

Lo han explicado el presidente de la asociación, Joan Torres, junto al secretario, Xavier Masdéu, y la vocal Marta Alcega, en rueda de prensa este martes en Barcelona para analizar las primeras semanas de la campaña de la renta 2025.

Alcega ha señalado, en este sentido, la "paradoja del esfuerzo" del sistema, que protege el salario bajo, pero penaliza la generación de actividad económica en los niveles más humildes.

Asimismo, Torres ha explicado algunas de las medidas que reclama la asociación, "tanto a la administración pública como a los grupos parlamentarios", para modificar la normativa actual son la unificación de plazos de presentación e ingreso de los impuestos de enero a fecha de 30 de enero y la ampliación del plazo para presentar alegaciones hasta los 25 días, entre otras.

La asociación también ha presentado una campaña de concienciación sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la declaración de la renta, ya que "no sustituye el criterio de un profesional técnico tributario" y ven que puede generar una falsa sensación de seguridad.

PRESIÓN FISCAL

Por su lado, Masdéu ha criticado la falta de actualización del mínimo personal y familiar, que lleva 11 años congelado en 5.550 euros mientras que la inflación no ha parado de incrementar: "Suena un poco ridículo".

Desde 2007 hasta este año el IPC se ha incrementado en un 40%, mientras que la cifra ha pasado de 5.000 a 5.550 euros, por lo que Masdéu ha incidido en la necesidad de adecuar estas cifras, que han quedado "desfasadas", a la realidad de la sociedad actual.

En cuanto a las tablas de renta, ha explicado que Catalunya aplica un porcentaje superior al de otras comunidades autónomas en rentas que van de 12.000 a 17.000 euros y en rentas de entre 33.000 y 60.000 euros, que son las que afectan a un porcentaje mayor de población: "Esto hace que los contribuyentes catalanes tengan que soportar unas tablas de renta superiores a la media estatal".

Así, ha puesto de manifiesto que Catalunya presenta una presión fiscal superior en varios tramos intermedios de renta en comparación con otros territorios, mientras que comunidades como las Islas Baleares han aplicado mecanismos de deflactación para adaptarse a la inflación.

También ha destacado que hay 2,3 millones de contribuyentes que cobran el salario mínimo interprofesional (16.576 euros anuales) y que en principio no deben presentar la renta, aunque así pueden perder la retención aplicada en su nómina y que les corresponde recuperar.

AUTÓNOMOS

En cuanto a los autónomos, Alcega ha señalado que la campaña de la renta de 2025 consolida "un cambio estructural" sobre su fiscalidad y ha destacado la diferencia que hay entre la tributación de un trabajador asalariado con ingresos mínimos y la tributación de un autónomo con los mismos ingresos mínimos.

"Un trabajador que gana 10.000 euros netos al año está considerado por el sistema como alguien que no puede subsistir de ingresos mínimos y no paga impuestos pero, en cambio, el empresario que genera los mismos ingresos está tratado como alguien con capacidad económica y que tiene que contribuir con 500 euros al Estado", ha explicado.

Por eso, ha defendido que "los números hablan por sí solos" y existe una desprotección hacia el autónomo.