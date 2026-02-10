Aqua Resmat invierte 7 millones de euros en su nueva sede en Sallent (Barcelona)

Fotografía de la inauguración de las nuevas instalacioens de AQUA RESMAT. - AQUA RESMAT

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aqua Resmat, empresa de depuración y reciclaje de aguas integrada en el Grupo MTA, ha inaugurado este martes sus nuevas instalaciones en Sallent (Barcelona) con una inversión de 7 millones de euros, informa la compañía en un comunicado este martes.

El acto ha contado con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper; el alcalde de Sallent, Oriol Ribalta; el consejero delegado del Grupo MTA, Sergi Martí, y el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, así como representantes institucionales, empresariales, clientes y colaboradores.

La nueva sede, ubicada en el polígono industrial Plans de la Sala, contará con una superficie total de 13.000 metros cuadrados, 6.000 de ellos ya construidos, e integrará fábricas de poliéster y polietileno, servicios de ingeniería, almacenes, oficinas y aulas de formación.

SÀMPER

Sàmper ha explicado que la inauguración de la nueva sede de Aqua Resmat "es una apuesta clara por el futuro industrial de la comarca del Bages y del territorio, ya que es una inversión estratégica de 7 millones de euros y muchos metros cuadrados destinados a la actividad y la innovación".

El conseller ha añadido que la nueva sede está ubicada en suelo industrial desarrollado por el Incasòl y ha asegurado que es un buen ejemplo de lo que el Govern quiere para Catalunya: "Polígonos bien planificados, empresas que arraigan en el territorio y colaboración entre el sector público y el privado".

RIBALTA

Por su parte, el alcalde de Sallent ha explicado que "apostar por un proyecto industrial como éste significa apostar por un modelo económico diversificado, moderno y competitivo, y también, reforzar un tejido industrial que sume, que arraigue y que piense a largo plazo".

Durante la inauguración, el CEO del Grupo MTA, Sergi Martí, ha destacado que no solo se inauguran unas nuevas instalaciones "sino una nueva etapa, la depuración y el reciclaje del agua ya no son opciones, sino herramientas imprescindibles" para adaptarse a un contexto marcado por el cambio climático y las sequías, en sus palabras.

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha hecho referencia a Aqua Resmat, el Grupo MTA y la empresa Stenco como "un ejemplo claro de cómo las pymes pueden crecer, invertir e innovar sin perder el arraigo en el territorio".