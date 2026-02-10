Aqua Resmat invierte 7 millones de euros en su nueva sede en Sallent (Barcelona)

Sàmper ve "una apuesta clara por el futuro industrial de la comarca del Bages"

Fotografía de la inauguración de las nuevas instalacioens de AQUA RESMAT.
Fotografía de la inauguración de las nuevas instalacioens de AQUA RESMAT. - AQUA RESMAT
Publicado: martes, 10 febrero 2026 17:26
BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aqua Resmat, empresa de depuración y reciclaje de aguas integrada en el Grupo MTA, ha inaugurado este martes sus nuevas instalaciones en Sallent (Barcelona) con una inversión de 7 millones de euros, informa la compañía en un comunicado este martes.

El acto ha contado con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper; el alcalde de Sallent, Oriol Ribalta; el consejero delegado del Grupo MTA, Sergi Martí, y el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, así como representantes institucionales, empresariales, clientes y colaboradores.

La nueva sede, ubicada en el polígono industrial Plans de la Sala, contará con una superficie total de 13.000 metros cuadrados, 6.000 de ellos ya construidos, e integrará fábricas de poliéster y polietileno, servicios de ingeniería, almacenes, oficinas y aulas de formación.

Sàmper ha explicado que la inauguración de la nueva sede de Aqua Resmat "es una apuesta clara por el futuro industrial de la comarca del Bages y del territorio, ya que es una inversión estratégica de 7 millones de euros y muchos metros cuadrados destinados a la actividad y la innovación".

El conseller ha añadido que la nueva sede está ubicada en suelo industrial desarrollado por el Incasòl y ha asegurado que es un buen ejemplo de lo que el Govern quiere para Catalunya: "Polígonos bien planificados, empresas que arraigan en el territorio y colaboración entre el sector público y el privado".

Por su parte, el alcalde de Sallent ha explicado que "apostar por un proyecto industrial como éste significa apostar por un modelo económico diversificado, moderno y competitivo, y también, reforzar un tejido industrial que sume, que arraigue y que piense a largo plazo".

Durante la inauguración, el CEO del Grupo MTA, Sergi Martí, ha destacado que no solo se inauguran unas nuevas instalaciones "sino una nueva etapa, la depuración y el reciclaje del agua ya no son opciones, sino herramientas imprescindibles" para adaptarse a un contexto marcado por el cambio climático y las sequías, en sus palabras.

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha hecho referencia a Aqua Resmat, el Grupo MTA y la empresa Stenco como "un ejemplo claro de cómo las pymes pueden crecer, invertir e innovar sin perder el arraigo en el territorio".

