Aragonès asistirá a la Conferencia de Presidentes "debido a la excepcionalidad" de Ucrania

La del domingo en La Palma será la primera presencial en la que participa

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este jueves que asistirá a la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo domingo en la isla de La Palma "debido a la situación de excepcionalidad" que provoca el conflicto armado en Ucrania, y así lo ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta.

Lo ha dicho en una rueda de prensa tras visitar el Alberg Xanascat en Barcelona, donde pernoctan un grupo de ciudadanos ucranianos, junto a la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, y el cónsul ucraniano en Barcelona, Artem Vorobyov.

Aragonès ha pedido que el encuentro "sea un auténtico espacio de trabajo, coordinación y acuerdos" en el frente humanitario y el económico, tenga capacidad de decisión y no sea un espacio --en sus palabras-- meramente informativo.

"Ante un aumento de la conflictividad, nuestra voluntad y compromiso de atender a todos los refugiados que podamos desde Catalunya, pero también ante la situación económica", se ha tomado la decisión, ha razonado.

PIDE UN FONDO ESPECÍFICO

El presidente catalán ha pedido hablar "con todo el detalle" de la coordinación de la acogida de los refugiados, considerando imprescindible crear un fondo específico que permita financiar el gasto que se genera con la acogida: necesidades básicas, educativas, sanitarias y habitacionales, potenciadas por el hecho de que los refugiados no tienen acceso a sus fondos bancarios.

En este sentido, ha apuntado que "la dimensión de lo que vendrá es tan grande que necesita la colaboración de todas las administraciones", ya que por ejemplo la expedición de documentos de regularización corresponde al Gobierno del Estado pero los ámbitos sanitarios y educativo son competencia del Govern.

Sobre el fondo que solicita, ha pedido que sea una partida abierta y ha recordado que existe la experiencia de los fondos Covid, con los que se usó esta fórmula ampliando un fondo habilitado extraordinariamente.

MEDIDAS ECONÓMICAS

También ha avanzado que se deberá abordar "con propuestas concretas" la situación energética, que impacta en hogares y empresas catalanas.

En este sentido, ha apostado por avanzar hacia el desacople de los mercados gasístico y eléctrico, y ha alertado de que "las consecuencias en materia energética y geopolítica del conflicto vienen para años, para muchos años".

Por ello, ha exigido medidas a medio y largo plazo que conduzcan a la "autosuficiencia energética", la aceleración de las renovables y la mejora de las conexiones con Europa, recuperando algunos proyectos.

PREFERENCIA POR LA BILATERALIDAD

Aragonès ha aclarado que "la posición del Govern es conocida" respecto al diálogo con el Gobierno central, con quien prioriza, ha dicho, una relación bilateral, pero ha asegurado que su Ejecutivo estará en todas partes porque es necesario dar una respuesta.

De hecho, fuentes del Govern han añadido que Aragonès asistirá a la jornada de trabajo del domingo, no a los actos previos y la recepción prevista el sábado por la tarde-noche, y han puntualizado que la asistencia no supone un cambio en la política del Ejecutivo catalán, que declina participar en estas conferencias a no ser que se traten hechos excepcionales como la pandemia de Covid-19 o, ahora, el conflicto en Ucrania.

Así, será la primera Conferencia de Presidentes autonómicos presencial a la que asiste Aragonès, después de participar en una telemática el pasado diciembre, centrada en la pandemia.