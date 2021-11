Aragonès condiciona ir a la Conferencia de Presidentes si aborda la ampliación del fondo Covid

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès después de una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, a 22 de noviembre de 2021, en Barcelona, Cataluña (España). Durante su comparecencia, Aragonès ha informado que ha llegado a un acuerdo con los co

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès después de una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, a 22 de noviembre de 2021, en Barcelona, Cataluña (España). Durante su comparecencia, Aragonès ha informado que ha llegado a un acuerdo con los co - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha condicionado este lunes su asistencia a la Conferencia de Presidentes que se celebrará en la isla de La Palma a principios de año si aborda cuestiones como la ampliación del fondo Covid para el año 2022, entre otras cuestiones.

"Dependerá del orden del día. El fondo Covid lo piden todos, no sólo Catalunya. Hay que poder hablar de ello y ver perspectivas de un acuerdo. La pandemia sigue y sus consecuencias", ha destacado en la tribuna 'Fora de plató' de TVE, un nuevo ciclo de entrevistas que se realizarán mensualmente en cuatro ciudades --Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia---.

Todo ello después de que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegurara que no estaba previsto que el orden del día de la Conferencia de Presidentes aborde la reforma del modelo de financiación autonómica y el Fondo Covid, como han pedido varias comunidades.

Según Aragonès, estas reuniones multilaterales se acaban pareciendo más "a una reunión en la que hay alguien que habla y dice --el Estado-- y 17 que esperan el turno de palabra".

"No son mecanismos de codecisión. Queremos un orden del día en el que el Gobierno no venga sólo a explicar, sino en el que pueda haber acuerdos. Para formar parte de fotos o actos políticos, no estaremos", ha advertido.

Aragonès ya se ausentó de la última Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebró en agosto en Salamanca argumentando que este tipo de encuentros no son útiles y que, a su juicio, la relación entre la Generalitat y el Gobierno debe ser bilateral; siguiendo la línea de sus predecesores que solo rompió Torra participando de las telemáticas durante el confinamiento por el Covid.