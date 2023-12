Aragonès convoca una reunión con los presidentes de los grupos tras el informe PISA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Asume el compromiso de revertir la situación ante los "malos" resultados del informe

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles la convocatoria de una reunión de trabajo con los presidentes de los grupos parlamentarios tras los resultados de Catalunya en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022.

Al inicio de la sesión de control en el Parlament, ha explicado que con esta reunión quiere poder "avanzar" en los acuerdos y compromisos que se adoptaron en el pleno monográfico de educación que se celebró en junio.

"Dado que hay un amplísimo consenso, debe servir para ponernos a trabajar. Y hacerlo con rigurosidad y voluntad de acuerdo", ha destacado.

Tras admitir los "malos" resultados de Pisa, cree que corresponde al Govern, al Parlament, a la comunidad educativa y al resto de la sociedad analizar las causas de estos datos que, a su juicio, son multifactoriales.

Aunque considera que es un debate que ya se ha iniciado, ha asegurado que ha tomado la palabra "no para poner excusas, y sí para asumir responsabilidades", también el compromiso de revertir la situación del sistema educativo para que futuros resultados de otras evaluaciones sean mejores.

Y es que, según Aragonès, a nadie le ha cogido por sorpresa los resultados del informe PISA, y menos aún tras el debate monográfico de junio porque, a su juicio, reflejan una situación que ya tienen analizada y que han podido constatar con otros instrumentos de evaluación.

NO HAY QUE EMPEZAR "DE CERO"

"El debate no lo tenemos que empezar de cero. Lo tenemos iniciado desde hace tiempo", ha sostenido el presidente catalán, por lo que no tendría sentido no tomar como referencia el trabajo que ya han llevado a cabo hasta ahora, también las iniciativas que surgieron en el monográfico.

Así, se ha comprometido a seguir los caminos trazados y a ejecutar e impulsar todos aquellos elementos de consenso que ayuden a mejorar el sistema educativo, ya sea en materia de gobernanza; para buscar la calidad, la igualdad y la equidad del sistema; el prestigio de los docentes; el abordaje de las competencias lingüísticas y la defensa del catalán.

En el pleno monográfico, ha añadido, también acordaron medidas para fortalecer la educación sexual, la salud mental y la lucha contra el acoso escolar, así como otras para reforzar la educación inclusiva y combatir la segregación escolar.

También cree que deben atender la mejora de las condiciones laborales del personal docente; mejorar la financiación del sistema y seguir impulsando la gratuidad de la educación infantil, el "cambio de paradigma" de la FP y el impulso del catalán.

"SERÁ NECESARIO IR MÁS ALLÁ"

"Será necesario ir más allá. Tenemos que estar dispuestos a hacer cambios valientes, acompañados de incrementos de recursos que ya se han producido, y a profundizar en cambios que tendrán efectos a medio plazo", y que considera que se han empezado a impulsar en esta legislatura.

Estas medidas, según Aragonès, tendrán que ir acompañadas del máximo apoyo político y parlamentario para que el sistema pueda gozar de estabilidad y continuidad: "No hagamos electrochoques ni medidas superficiales para cubrir el expediente del debate y la responsabilidad política".

"Desde la máxima exigencia al Govern, asumimos toda la responsabilidad. Pero queremos hacerlo conjuntamente, no para diluir la responsabilidad política", ha aclarado Aragonès, que ha emplazado a los grupos a aparcar los partidismos, y a discutir y contraponer ideas, modelos y proyectos.