Aragonès dice que "en las próximas horas" concretarán medidas para frenar los contagios

Sobre que el rey emérito no vuelva a España por Navidad: "Eso no quita que tenga que rendir cuentas"

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que "en las próximas horas" o este viernes se concretarán las medidas para frenar el empeoramiento de los indicadores de Covid-19 en Catalunya, y ha defendido que se deberán aplicar lo antes posible, ya que las medidas tienen efecto 10 o 15 días después de ejecutarlas.

"Deberemos dar un paso atrás. Debemos ir haciendo cirugía fina", ha destacado el vicepresidente en una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, y ha descartado hacer especulaciones y avanzar alguna de las medidas, deseando que no se produzcan filtraciones.

"Desde el punto de vista epidemiológico la solución es clara, pero no solo hay una cuestión epidemiológica sobre la mesa", y ha apuntado que el Govern debe ponderar el ámbito sanitario, el económico y social y el emocional, y ha asegurado que el Ejecutivo catalán debe ser capaz de comunicar más asertivamente porque, según él, hay que generar confianza sobre las medidas que tomen.

"La navidad habitual la suspenderemos, se debe hacer diferente", ha insistido Aragonès, que ha señalado que el Govern debía encontrar un punto medio entre la anticipación al anunciar el plan de Navidad y la flexibilidad de cambiarlo en función de la situación epidemiológica.

JUAN CARLOS I

Aragonès ha deseado que el rey emérito Juan Carlos I se recupere del coronavirus, hecho que la Casa Real ha desmentido después, diciendo que no volverá por Navidad por ser una persona de riesgo: "Como cualquier persona contagiada debemos esperar que se recupere, pero eso no quita que tenga que rendir cuentas", y ha insistido en que el monarca tiene sospechas de fraude y cobro de presuntas comisiones.

Sobre la visita la próxima semana del rey Felipe VI a la fábrica de Seat en Barcelona, el vicepresidente ha adelantado que no participará "en ningún acto de blanqueamiento de la monarquía"; ha añadido que el monarca debe explicarse antes que pasearse, en sus palabras, y ha dicho que estará pendiente del mensaje de Navidad del Rey.

Con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que realizará esta visita con el Rey, Aragonès ha explicado que coincidirá con él en un acto de Foment del Treball, y ha concretado que siempre que es necesario llamar a todo el mundo, al ser preguntado por si está en contacto con Sánchez.

"Depende de los momentos, ahora es un momento difícil. Estamos en contacto", ha afirmado Aragonès, que ha subrayado que el Estado debe hacer ayudas directas para paliar los efectos de la pandemia y ha defendido que la Generalitat hace su papel pero tiene un presupuesto limitado.

Ha destacado que el Govern está hablando con el Gobierno y deberían "tener propuestas sobre la mesa pronto", y ha concretado que los próximos meses seguirán las medidas de apoyo y debe haber una coordinación para ver hasta dónde llega cada administración, ha matizado.

En estas conversaciones hay dos medidas sobre la mesa: las ayudas a la restauración y la hostelería, que Aragonès ha dicho que el Gobierno tiene "intención de aprobarlo con la máxima celeridad", y medidas en el sector de los autónomos, para lo que quieren acordar que las cuotas de autónomos de puedan posponer, y ha recordado que este viernes la Generalitat comienza a pagar ayudas de 2.000 euros a 132.000 autónomos.

ELECCIONES

Aragonès ha sostenido que el objetivo del Govern es que el 14 de febrero se puedan celebrar elecciones en Catalunya: "Somos un Govern en funciones, esto se debe resolver lo antes posible. Tomamos decisiones y debemos hacerlo con la máxima legitimidad democrática".

Sobre la negativa de los socialistas de apoyar una ley de amnistía en el Parlament, el vicepresidente ha asegurado que es una vía que se debe potenciar más para que llegue al Congreso con más fuerza, ha llamado a hacer "una gran movilización de país", porque considera que es una solución política, mientras que cree que el indulto o la reforma del Código penal son soluciones parciales o individuales.

"Debemos seguir trabajando para acumular fuerza y que no sea fácil tomar esta decisión" de no apoyar la amnistía, y ha sostenido que el PSOE también dijo que no pactaría con Unidas Podemos y ahora forman parte de un Gobierno de coalición con ellos, y que también decían que no querían saber nada de las izquierdas independentistas vascas y catalanas y ahora han aprobado los presupuestos con el apoyo de ERC y EH Bildu, tras lo que ha insistido en que la amnistía depende de la fuerza de la gente, en sus palabras.

Ha confiado en que la mesa de diálogo sobre Catalunya se pueda desarrollar con más fuerza en la próxima legislatura, y ha apostado por que ERC tenga el máximo de apoyos en las elecciones: "Queremos forzar amplias mayorías. Debemos poder atender el día a día del país y tener el objetivo de la independencia".

Aragonès ha concretado que no han hablado con los comuns, porque primero se deben celebrar las elecciones, y ha deseado que se den las condiciones de hacer un frente común tras las elecciones con la independencia como eje central: "Me gustaría que pudiésemos sumar a la CUP" al Govern y que pueda haber apoyos puntuales con los comuns.

PSC Y LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

El vicepresidente ha subrayado que con el PSC "es imposible ahora mismo y durante mucho tiempo" llegar a pactos postelectorales, y ha apostado por hacer acuerdos amplios pero coherentes, y ha reprochado que el PSC no ayudase a acordar los Presupuestos Generales del Estado.

"Hay casos de corrupción en el PSC y están haciendo ver que no pasa nada", ha criticado Aragonès, que ha apoyado la petición de dimisión que ERC pide a la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, porque considera que la situación es insostenible.

Considera que Marín debería "poner su cargo a disposición de la ciudadanía", y ha afirmado que no se debería de haber producido un pacto entre JxCat y PSC para gobernar la Diputación porque, a su juicio, había opciones alternativas.