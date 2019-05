Aragonès: ERC "no renunciará" a estar en la Mesa si se mantienen sus planteamientos

Publicado 06/05/2019 10:59:25 CET

Insiste en pedir a Sánchez que se reúna con Junqueras "si se atreve" en Soto del Real

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, ha asegurado este lunes que ERC no renunciará a estar en la Mesa del Congreso siempre que se mantengan sus planteamientos, que pasan por encontrar en esta legislatura una salida política al conflicto entre Catalunya y el resto de España que debe materializarse en un referéndum de autodeterminación.

"No renunciaremos a estar en ningún espacio donde nos sitúen los votos que no ha dado la gente. Pero nuestra prioridad no es ocupar espacios o sillas concretas en instituciones del Estado", ha sostenido en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

También ha explicado que probablemente se llamarán esta semana con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con quien se ha cruzado algunos mensajes de felicitación, pero cree que el PSOE intentará "no enseñar sus opciones hasta pasadas las municipales y europeas, que también son autonómicas para muchos candidatos socialistas".

El también conseller de Economía de la Generalitat ha insistido al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en visitar la prisión de Soto del Real para hablar con el ganador de las elecciones generales en Catalunya, el presidente de ERC, Oriol Junqueras: "Sánchez debería ir a Soto del Real, si se atreve a hacerlo, a entrevistarse con Junqueras. Como es presidente del Gobierno, a lo mejor le dejan más de 45 minutos para reunirse con él".

Para Aragonès, el PSOE y ERC defienden posiciones muy alejadas actualmente en relación al conflicto catalán, pero ha apelado a retomar el diálogo que habían establecido antes de las elecciones porque "esta legislatura debe ser la que sirva para encontrar una solución política al conflicto, que solo puede pasar por una votación en que la independencia sea una opción".

Tras defender que el independentismo es tan diverso que no cabe en una sola candidatura, ha remarcado que no renunciarán a ninguna vía democrática para alcanzar la independencia, "pero la unilateralidad no la hace quien la proclama, la hace quien puede hacerla, y quien puede hacer la unilateralidad es el Estado, que es quien encarcela a dirigentes independentistas y quien podría aplicar un nuevo 155", entre otras cuestiones.

UNILATERALIDAD

"Ellos pueden actuar unilateralmente, el independentismo está lejos de poder hacer esto", ha subrayado Aragonès, después de que la hoja de ruta de la ANC plantee la unilateralidad como la vía más probable para alcanzar la independencia en las próximas elecciones catalanas los partidos independentistas suman más del 50% de los votos.

Además de recalcar que en el independentismo no hay expresiones de extrema derecha, ha asegurado que trabajan para que el independentismo logre los máximos resultados, por lo que considera positivo que todas las candidaturas de este espacio puedan presentarse a los comicios "con todo su potencial".

JxCAT: "CENTRO DERECHA INDEPENDENTISTA"

Así, ha defendido la necesidad de que "el centro derecha independentista de JxCat, que recoge la herencia de CDC" puedan presentarse a las europeas con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como cabeza de lista después de que el Tribunal Supremo considerara que los políticos en el extranjero pueden presentarse porque no están condenados, aunque ordenó al juzgado de Madrid resolver el recurso sobre dicha candidatura.

Sí que ha advertido a Puigdemont que "sería un error buscar el adversario en los independentistas que tiene al lado", después de que el expresidente catalán cuestionara la gestión de la Mesa del Parlament, que encabeza el republicano Roger Torrent, a la hora de proteger los derechos de los diputados que residen fuera de Catalunya.

"Recuperar debates de hace un año con la voluntad de utilizarlos en campaña electoral sería un error. Quiero entender que Puigdemont está con nosotros a la hora de denunciar la represión. Quien impide los derechos de los diputados no es la Mesa del Parlament, de la que JxCat forma parte, es el juez Llarena", ha subrayado.

Sobre la futura sentencia del juicio a los líderes independentistas por el 1-O, ha apuntado que "todo indica que no será absolutoria" y considera que tendrá un impacto político, pero ha añadido que el calendario político a favor de la independencia no pueden dejarlo en manos del Tribunal Supremo.