BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no asistirá a la Conferencia de Presidentes autonómicos de este viernes en La Palma porque considera que no será una reunión "de trabajo, sino que no deja de ser un encuentro más para hacer una foto".

Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha criticado que el orden del día de la reunión es "claramente insuficiente" y que, según ella, no habrá ningún trabajo tangible en favor de la ciudadanía.

En los últimos años los presidentes de la Generalitat no han asistido a las Conferencias de Presidentes, excepto las que se han dedicado únicamente a la lucha contra la pandemia, como el encuentro al que participó Aragonès telemáticamente en diciembre.

