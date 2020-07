Aragonès pide al Gobierno un "movimiento claro" sobre la amnistía para facilitar el diálogo

Exige al Ejecutivo de Sánchez "mover ficha para avanzar hacia el fin de la represión"

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles al Gobierno un "movimiento claro" a favor de la amnistía y la libertad de los presos del 1-O para facilitar el diálogo, después de que el martes se suspendiera el tercer grado de los dirigentes independentistas encarcelados a raíz de un recurso de la Fiscalía.

En declaraciones a los medios tras reunirse en Vilafranca del Penedès (Barcelona) con los delegados del Govern en el territorio, ha defendido que no es el Govern quien se ha levantado de la mesa de diálogo, sino que "quien se ha levantado de la mesa, por la vía de los hechos, es la parte del Estado español porque es la Fiscalía la que ha instado a la retirada del tercer grado".

"Aquí quien debe mover ficha para avanzar hacia el fin de la represión es el Gobierno español. Tenemos la necesidad de que haya un movimiento claro por la amnistía y la libertad de los presos. Es absolutamente imprescindible", ha afirmado.

Aragonès ha insistido en que para hacer posible la negociación entre gobiernos, que la mesa de diálogo funcione y encontrar una salida al conflicto es necesario "un compromiso claro, político también, para finalizar la vía de la represión", que, según él, debe traducirse en una amnistía.

Sobre si se sentarán en la mesa de diálogo si en la próxima reunión no se incluye esta cuestión, el vicepresidente del Govern ha pedido no avanzarse a reuniones que no se han convocado "ni entrar a especular" sobre estas cuestiones.

"Que se saquen las manos de los bolsillos y que se pongan a trabajar" para buscar una solución al conflicto, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha insistido en que esta solución pasa por un referéndum y la amnistía.

Preguntado por cuándo puede reanudarse la mesa de diálogo, Aragonès ha contestado que ahora mismo lo importante no es la fecha, sino los contenidos que se hablen y que haya el compromiso de negociar: "Sigue habiendo represión. Los pasos adelante que se habían conseguido se están echando atrás gracias a la Fiscalía. Por lo tanto, se necesita mover ficha por parte del Gobierno", y reclama que explique qué propuesta tiene sobre los presos y sobre la autodeterminación.