Los aranceles de Trump han afectado al 2,9% de las exportaciones catalanas, según Acció

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense de Donald Trump han afectado al 2,9% de las exportaciones catalanas, según datos publicados por Acció este martes.

En total, las exportaciones afectadas por los aranceles representan dos tercios de los productos catalanes vendidos en Estados Unidos, que se elevan a 2.920 millones de euros, mientras que el tercio restante --1.430 millones-- ha quedado libre de aranceles tras las exenciones acordadas por la Unión Europea.

Las nuevas imposiciones provocaron que las exportaciones catalanas a Estados Unidos se redujeran un 1,9% interanual entre enero y octubre del año pasado, y los productos más afectados han sido la perfumería y la cosmética; la joyería, las manufacturas de hierro y acero; las piezas de vestir, las motos, las materias colorantes y alimentos como el aceite de oliva, el vino, el cava y la carne.

Estados Unidos es el quinto socio comercial de Catalunya y el primer destino de las exportaciones catalanas fuera de Europa, que crecieron un 80% en el periodo 2020-2024.

Por otro lado, Acció ha explicado que un millar de empresas catalanas se han beneficiado de los 33,1 millones de ayudas directas a la internacionalización para hacer frente a estos aranceles, en el marco del Pla Responem del Govern.