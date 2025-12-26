Un árbol caído a las vías en Fornells de la Selva (Girona) obliga a parar un tren, sin heridos

El aviso se ha recibido en el teléfono 112 - @112

GIRONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un árbol caído a las vías en Fornells de la Selva (Girona) ha afectado a la catenaria este viernes a primera hora y ha obligado a un tren a parar, aunque los 71 pasajeros han resultado ilesos.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 7.40 y Bombers de la Generalitat, junto a Adif, han traspasado a otro tren a los 71 pasajeros, al conductor y al revisor para seguir el trayecto, informan Bombers vía X.

El traspaso se ha hecho después de valorar la seguridad, añade Bombers.