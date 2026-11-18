Imagen de la iniciativa solidaria ‘El Árbol de los Sueños’ en su edición de 2026. - CAIXABANK

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 9 edición de 'El Árbol de los Sueños' de CaixaBank repartirá más de 37.000 regalos a niños y personas mayores en situación de vulnerabilidad, informa la entidad financiera en un comunicado.

Desde este miércoles, las oficinas de CaixaBank disponen de más de 35.000 cartas escritas por niños y niñas de hasta 12 años en riesgo de pobreza alimentaria u otra situación de posible vulnerabilidad, y otras 2.000 de personas mayores, el doble que hace un año.

Dichas cartas se asignarán a empresas clientes del banco que quieran participar en la iniciativa solidaria, y tienen hasta el 11 de diciembre para llevar a la oficina el regalo de la carta, que tiene un importe máximo de 50 euros, mientras que las entidades sociales colaboradoras se encargarán de su reparto durante las fiestas.