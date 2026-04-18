Arcadi España señala una campaña "organizada" de la derecha contra los impuestos durante la Renta

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en la Global Progressive Mobilisation - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

Lamenta que autonomías del PP apuesten por "bajar los impuestos a las rentas altas y privatizar"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado este sábado la existencia de una campaña "provocada, dirigida y organizada" por la derecha contra los impuestos que se ha puesto en marcha tras el inicio de la campaña de la Renta.

Al intervenir en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat, ha hecho referencia a la polémica sobre el IVA de los libros, entre otros mensajes de la derecha contra los impuestos: "No es casual, porque, como la polarización, ni es simétrica ni es casual ni parece que haya caído del cielo".

Ha lamentado que existen muchos bulos con la política fiscal, y ha resumido la del Gobierno de la siguiente forma: "Que los trabajadores paguen menos que los propietarios: esto, que parece una idea radical, no lo es. Para algunos es lo que te dice el sentido común: que quien más tenga, pues más aporte. Por eso atacan la política fiscal".

Según él, se está poniendo sobre la mesa un debate de 'impuestos sí' o 'impuestos no' que es peligroso y corrosivo para la democracia: "Porque decir impuestos 'no' es decir servicios públicos 'no", ha advertido.

"ELLOS NO SE FORRAN"

El ministro ha criticado la posición del PP respecto a la recaudación de impuestos del Gobierno, cuando les acusan de llenarse los bolsillos: "Cuando una comunidad autónoma también incrementa sus recursos, como está pasando ahora, ellos no se forran. Moreno Bonilla dice que ellos no se forran".

Ha contrapuesto la apuesta del Gobierno por poner los recursos a los servicios públicos, con la de las autonoías del PP: "¿Qué han hecho las comunidades autónomas con los 300.000 millones de euros adicionales que ha puesto el Gobierno a su disposición? Sabemos lo que ha pasado en Madrid. Bajar los impuestos a las rentas altas y privatizar".