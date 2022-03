Argimon planteará al Govern quitar las mascarillas en las aulas si Sanidad no lo hace

Los hospitales catalanes pagarán hasta 250 millones de euros más por la factura de la luz este 2022

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha avisado de que si el Ministerio de Sanidad no retira las mascarillas de las aulas, él mismo planteará al Govern eliminarlas al margen de la decisión del Gobierno: "No podemos estar cada día con los niños con la mascarilla".

En una entrevista de Rac1 este jueves recogida por Europa Press, ha asegurado que la decisión de mantener la mascarilla en interiores es "más política" que científica y que el anuncio de la retirada lo querrá hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha recordado que el Govern lleva semanas pidiendo una retirada progresiva en el Consejo Interterritorial --que reúne a las CCAA y al Ministerio de Sanidad--, y ha sostenido que "apretarán" para que el Gobierno tome la decisión antes de tres semanas.

En caso de que el Ministerio no acceda la próxima semana, Salud elaborará un documento con la Societat Catalana de Pediatría; y en caso de que finalmente el Govern acordara la retirada --ha dicho Argimon-- Sanidad "podría decir que hay un decreto, pero poca cosa más".

Preguntado por una posible nueva variante de Covid-19, como vaticinó el doctor Oriol Mitjà, ha afirmado que "aparecerá en el sudeste asiático o en otros entornos porque es donde está circulando más el virus".

Aun así, ha afirmado que una posible séptima ola no puede justificar no ir levantando las medidas en un momento en el que en Europa bajan los casos graves, aunque incrementen los contagios: "No podemos no hacer un paso adelante, porque si no la gente no nos seguirá".

HOSPITALES, "GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGÍA"

Sobre la escalada del precio de la electricidad, Argimon ha alertado de que los hospitales y centros de salud catalanes deberán pagar entre 200 y 250 millones de euros más este año por la factura de la luz, un dinero que la Conselleria tenía en su presupuestos "para dar atención" sanitaria.

El conseller ha mostrado su preocupación por el impacto de la sabida de los precios en todos los sectores y, preguntado por si se lo han trasladado al Gobierno, ha dicho: "Ha habido reuniones con el Gobierno. En estas no he participado, pero ha participado la consellera Jordà y el conseller Giró".