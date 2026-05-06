Armengol, nuevo consejero delegado de Banco Sabadell tras ser ratificado por la Junta

El consejero delegado saliente de Banco Sabadell, César González-Bueno, y el presidente, Josep Oliu - EUROPA PRESS

También ratifica a Carlos Ventura como consejero ejecutivo

SABADELL (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 2026 de Banco Sabadell ha dado luz verde, con la aprobación de todos los puntos del día, al nombramiento de Marc Armengol como nuevo consejero delegado de la entidad, en sustitución de César González-Bueno.

El evento se ha celebrado este miércoles en la Fira de Sabadell (Barcelona) con la presencia o representación del 71,63% del capital social de la entidad.

También se ha aprobado el nombramiento del director general del banco, Carlos Ventura, como consejero ejecutivo.

Asimismo, se ha dado luz verde a la reelección de Luis Deulofeu, Pedro Fontana y George Donald Johnson III como consejeros independientes.

Los accionistas también han aprobado las cuentas anuales --balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estados de flujos de efectivo y memoria--, así como el informe de gestión de Banco de Sabadell y de su grupo consolidado.

También, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2025, así como la amortización de los 800 millones de euros de acciones propias que el banco prevé recomprar en el programa de recompra de acciones que está en marcha.

SINDICATOS

Durante la junta, la representante de CC.OO. María Jesús Plaza ha reclamado un "cambio claro en la gestión de las personas" y ha pedido un modelo de trabajo que tenga criterios claros.

Laura García, de UGT, ha pedido a la dirección del banco que se "comprometan a realizar cambios inmediatos para solucionar el agotamiento sistemático de la plantilla".

Para Fine, Sílvia Fernández ha afeado una "presión laboral que enferma a la plantilla" y ha lamentado el programa de prejubilaciones, que afectará a unos 300 profesionales.

Palmira Colom, del sindicato Alta, ha dicho que los empleados sufren "la falta de medios, una infradotación preocupante".

González-Bueno ha subrayado que la relación con los sindicatos "es mucho mejor de lo que parece por las intervenciones" y ha recordado que el banco realiza reuniones habituales para equilibrar la carga de trabajo.

Oliu ha señalado que las cuestiones tratadas por los sindicatos se tratan en el consejo de administración, que "está encima de ello" para tener un diálogo con los sindicatos y se pueda avanzar.

ADICAE

Representantes de Adicae han pedido encontrar un "equilibrio entre la remuneración al accionista y el trato justo a los clientes" y han señalado la necesidad de compromisos concretos en presencia territorial y atención al cliente.

Oliu ha respondido que en las iniciativas para impulsar y garantizar la accesibilidad, la entidad ha realizado medidas como un mayor horario de atención o el impulso de la atención telefónica, aunque ha dicho que continuará avanzando para garantizar la experiencia de sus clientes.

BANCA ARMADA

También ha habido una intervención de la campaña Banca Armada en la que ha pedido a la dirección del banco que no se financie a empresas de armamento ni se invierta en aquellas que fabrican armas.

Oliu ha señalado que Banco Sabadell apoya los principios del pacto mundial de la ONU para los derechos humanos, que recogen el derecho de los países a defenderse y a proteger a sus ciudadanos, y que cumple con la legislación nacional e internacional sobre este tema.

PEQUEÑOS ACCIONISTAS

El accionista del banco Josep de Marfà ha atribuido "el éxito" del banco en los últimos años a González-Bueno y ha pedido una segunda ovación para él tras la que ha recibido al finalizar su intervención.

Juan Colominas ha preguntado si el banco tiene un mecanismo automático para que los accionistas puedan reinvertir el dividendo de 50 céntimos por acción por la venta de TSB que no deba tributar.

Oliu ha explicado que sí que pueden, a través de una cuenta del banco ligada a la cartera de valores y que permite reinvertir los dividendos de forma automática al cabo de 15 días del pago y que pagan un 7% de impuestos.