Armengol (Sabadell) se compromete a ser "el mejor compañero de camino" para todos los clientes

El consejero delegado saliente de Banco Sabadell, César González-Bueno, y el presidente, Josep Oliu - EUROPA PRESS

Agradece la confianza depositada en su persona

SABADELL (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El nuevo consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, se ha comprometido a ser "el mejor compañero de camino" para todos los clientes de la entidad, en su primer discurso tras la ratificación de su cargo.

Lo ha dicho en la Junta General de Accionistas, que se ha celebrado este miércoles en Fira de Sabadell (Barcelona), y en la que también han participado el presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado saliente, César González-Bueno.

"No seremos los más grandes, pero sí los más cercanos a las necesidades de los clientes, los más rápidos en ofrecer soluciones, y los más orientados a anticipar y proponer soluciones innovadoras en un periodo de cambios rápidos", ha dicho.

Armengol ha dicho que "es el momento de dar un nuevo salto para llevar el negocio y la organización al siguiente nivel en beneficio de nuestros clientes".

Así, tras la venta de TSB, ha destacado que Banco Sabadell "se convertirá en un banco todavía más cercano al territorio, con más capacidad de escuchar" a los clientes y con más agilidad en las respuestas.

Ha asegurado que asume el cargo "con confianza y con la convicción de que el camino está y estará lleno de oportunidades" para el proyecto del Banco Sabadell.

Armengol ha agradecido la confianza del consejo de administración y de Oliu, además la de los accionistas, y ha puesto en valor el "esfuerzo y dedicación" de González-Bueno.

TECNOLOGÍA

Armengol ha explicado que el sector financiero está inmerso en una transformación profunda, con una competencia que crece y nuevos modelos de negocio.

"La tecnología está cambiando la forma de hacer banca", ha dicho, y ha puesto como ejemplo el uso de los datos y la inteligencia artificial, y ha añadido que ocurre en un entorno con una creciente inestabilidad geopolítica.