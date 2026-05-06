Armengol (Sabadell) prevé una "apuesta más decidida" por la banca de empresas, personal y privada

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El a partir de este miércoles consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha previsto una "apuesta más decidida" por la banca de relación, es decir, la banca de empresa, la banca personal y la banca privada.

Lo ha dicho en un encuentro con la prensa previo a la Junta General de Accionistas --que se celebra en Sabadell (Barcelona)--, junto al presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado saliente, César González-Bueno.

Armengol ha explicado que, en los últimos años, "el banco ha hecho una transformación muy profunda en retail que va a continuar" y que ya está trabajando en mejoras para los clientes digitales.

Ha añadido que Banco Sabadell "va a seguir siendo fiel" a su esencia de ser cercano a los clientes y que los planes de futuro se irán definiendo, y ha asegurado que siguen comprometidos con el plan financiero previsto hasta 2027.

OPA

Preguntado por si el banco se quedó atrás durante la OPA de BBVA, Armengol ha señalado que la entidad "no paró su senda de transformación" y ha descartado que se distrajera durante el proceso.

Oliu ha añadido que González-Bueno "supo mantener una presión y una comunión de objetivos que hizo que el banco funcionase perfectamente" durante la OPA.

El presidente ha señalado que el fracaso de la OPA "ha sido una bendición" tanto para el Banco Sabadell como para BBVA, ya que si se estuviera en medio de la fusión actualmente, estarían distraídos mientras que los competidores estarían avanzando para dar respuesta a los retos actuales.

Por otro lado, y preguntado por el valor de la acción, Oliu ha explicado que la situación actual es buena, pero que aún tiene un 'gap' negativo con sus comparables respecto a sus múltiplos.

GONZÁLEZ-BUENO

Preguntado por si le ha quedado algún deber por hacer, González-Bueno ha explicado que no tiene "ninguna espinita" porque ha dicho que es imposible dejar una tarea acabada.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por "dejar un banco en evolución con muchas cosas pendientes".