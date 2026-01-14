La arquitecta Eulàlia Gómez, nueva directora de la Escola d'Arquitectura de Barcelona de la UPC

Eulàlia Gómez - UPC

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La arquitecta y doctora en Urbanismo Eulàlia Gómez ha tomado posesión este miércoles del cargo como directora de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Etsab) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

Toma el relevo del catedrático y arquitecto Félix Solaguren-Beascoa, que ha sido director del centro desde 2017, y con este nombramiento actualmente 10 de los 18 centros docentes de la UPC están dirigidos por mujeres, según explica la universidad en un comunicado.

Tiene una "amplia experiencia" académica en varias universidades como la KU Leuven School of Architecture, en Bélgica, o la Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) en Dinamarca; es investigadora del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona (LUB) y ha colaborado como jefa de equipo en Ruisánchez Arquitectes, donde desarrolló uno de los edificios de viviendas en los antiguos cuarteles de Sant Andreu.