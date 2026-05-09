Arranca la 71 edición de 'Girona, Temps de Flors' con 141 proyectos florales en la ciudad

Festival 'Temps de Flors 2026', en el casco histórico de la ciudad, a 9 de mayo de 2026, en Girona, Catalunya, (España). Girona se convierte en un gran jardín durante la 71 fiesta 'Temps de Flors', una cita que tiene lugar del 9 al 17 de mayo. - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de 'Girona, Temps de Flors' ha arrancado este sábado en Girona con 141 proyectos florales repartidos en 113 espacios que se pueden visitar hasta el próximo 17 de mayo.

El Ayuntamiento de Girona ha dado inicio a la muestra floral con un acto en los jardins dels Alemanys y un recorrido por algunos espacios de la muestra encabezado por el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas, ha informado en un comunicado este sábado.

Salellas ha destacado que 'Temps de Flors' es una festividad que abre a los vecinos una "ciudad escondida que es también patrimonio cultural y que gracias a este acontecimiento" se hace visible y accesible.

En esta edición, la muestra recupera como punto emblemático el puente de Sant Feliu, que se añade a los puentes tradicionales de Sant Agustí de las Peixateries Velles y d'en Gómez, contando este año con cuatro puentes engalanados.

Entre las temáticas hay dos proyectos que hacen referencia al Any Gaudí, ubicados en las escaleras de la Catedral y en el interior de la basílica de Sant Feliu, y dos más relacionadas con el 150 aniversario del nacimientos de Pau Casals, en la plaza de Natàlia Molero i Lloret y en el jardí de la Pau.

'Temps de Flors' mantiene el horario ampliado con espacios abiertos hasta las 23 horas y hasta medianoche los sábados, además de actividades musicales, culturales, comercios decorados y propuestas gastronómicas.