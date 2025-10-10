Arranca la Casa de la Creació Digital en Català de Barcelona para fomentar el catalán entre jóvenes

El proyecto nace de un acuerdo del gobierno municipal con ERC y la colaboración de 3CAT, Betevé y Accent Obert

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado el inicio del proyecto de la Casa de la Creació Digital en Català, un nuevo equipamiento público con un presupuesto de 3 millones de euros para los próximos 2 años que busca fortalecer la presencia del catalán en el ámbito digital y fomentar su uso social entre los jóvenes.

Lo ha explicado el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jordi Valls, en rueda de prensa junto a la comisionada del Catalán, Marta Salicrú; la presidenta de ERC en el consistorio, Elisenda Alamany; la presidenta de CCMA-3CAT, Rosa Romà; la directora de Betevé, Georgina Ferri; y el presidente de la entidad Accent Obert, Genís Roca.

La iniciativa nace del acuerdo presupuestario entre el Ayuntamiento de Barcelona y el grupo municipal de ERC y contará con la colaboración de CCMA-3CAT, Betevé, Accent Obert y Barcelona Activa para profesionalizar el contenido digital.

VALLS Y ALAMANY

Valls ha definido la iniciativa como una de las "más ingeniosas para impulsar el potencial de la lengua" y ha resaltado la importancia de la implicación de distintos actores del sector para hacer que se pueda vivir en catalán en la ciudad.

Mientras que Alamany ha coincido con el teniente de alcalde en la importancia del acuerdo entre los dos partidos y ha destacado que si consiguen "llenar de contenido de calidad en catalán el entorno digital, el futuro de la lengua está asegurado".

Por su parte, Salicrú ha avanzado que el 20 de noviembre se presentará la Casa en un acto oficial con creadores y ha desmarcado que la iniciativa esté relacionada con el proyecto de las tres chimeneas de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

FUNCIONES Y ACTORES

El nuevo espacio ofrecerá servicios de acompañamiento a creadores en vías de consolidación, además de detectar e incubar nuevo talento para reforzar la vitalidad lingüística en internet, formar y ofrecer canales de difusión para que los creadores ganen visibilidad y oportunidades.

Romà ha recordado que el propósito con el que nació TV3 y Catalunya Ràdio fue para ser motor de impulso y normalización del catalán y que ahora vuelve a estar muy presente: "Queremos contribuir a prestigiar los creadores de nuestra lengua y a conectarlos con marcas y actores económicos".

En lo que respecta a Betevé, Ferri ha incidido en la fragmentación de las audiencias dependiendo del canal, motivo por el cual se han aliado con creadores de contenido para llegar a los jóvenes y también ha concluido que el futuro "será colaborativo o no será".

Por último, Roca ha subrayado que desde su entidad ya han impulsado 1.400 proyectos de creación de contenido en catalán por que "son el presente y futuro de la lengua" y, en sus palabras, quieren que la gente viva plenamente en catalán en el entorno digital.

INCUBACIÓN DE PROYECTOS EN BARCELONA ACTIVA

La Casa se ubicará de manera provisional en El Convent, el equipamiento juvenil de Barcelona Activa en la calle Comerç del barrio del Born, mientras se adecúa su sede definitiva en los bajos del edificio Illa Glòries, en la confluencia de Castillejos con la Gran Via, y donde se trasladará en 2026.

El presupuesto prevé una inversión de 1,5 millones de euros en 2026 y otros 1,5 millones en 2027, cuando el equipamiento entre en pleno funcionamiento con nuevas infraestructuras y servicios especializados.