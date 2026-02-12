Arrels abre en Barcelona un centro "de forma ininterrumpida" por la alerta de viento

Archivo - Una persona sin hogar duerme en la calle en Barcelona, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro abierto de Arrels Fundació situado en el número 24 de la calle Riereta de Barcelona abrirá este jueves hasta las 20 horas "de forma ininterrumpida" para ofrecer un sitio de protección para las personas sin hogar ante la alerta de viento.

Se ha reorganizado el equipo de trabajadores para ofrecer un sitio de estancia protegido durante todo el día, con horario de 9 a 20 horas y no cerrará al mediodía, informa en un comunicado, en el que añade que el equipo de calle no saldrá este jueves.

Por otro lado, se abrirá el taller de Arrels, en la calle Ample 3, para "acoger a personas que viven en la calle y que está vinculadas a este recurso"; y en cuanto a las personas alojadas en pisos individuales o compartidos, el equipo de educadoras sociales se ha puesto en contacto con ellas para trasladarles las recomendaciones.