Arrels critica una "operación de desalojo encubierta" del Ayuntamiento de Barcelona en Zona Franca

Retirada de parte del campamento instalado en la calle 2 del polígono de la Zona Franca de Barcelona por motivos sanitarios este martes - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable del departamento jurídico de Arrels Fundació, Eva Hobeich, ha criticado la "operación de desalojo encubierta" por parte del Ayuntamiento de Barcelona en el campamento instalado en la calle 2 del polígono de la Zona Franca, y ha lamentado que se haya producido bajo un pretexto de urgencia de salubridad.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este martes por la mañana, cuando efectivos de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional han empezado a retirar parte de las tiendas de campaña de la zona, donde han llegado a "pernoctar muchas personas", según Hobeich.

"Se está haciendo una operación de desalojo de forma encubierta y de dudosa ilegalidad y garantías para las personas que estaban aquí. Solo se pueden llevar sus pertenencias, hay 2 o 3 grúas que les lanzando todo el resto", ha apuntado Hobeich.

Además, ha reprochado al consistorio que el dispositivo se esté llevando a cabo con mucha presencia policial, y ha lamentado que ya se supieran "los orígenes de las personas" que están siendo identificadas por diversos efectivos policiales, ha dicho Hobeich.

Finalmente, ha puesto en valor el "impacto negativo" que tiene una situación como esta para las personas que han tenido que abandonar el campamento, y ha añadido que el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) no les ha ofrecido ninguna alternativa para reubicarlos