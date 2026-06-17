Arrels Fundació entrevistará a más de 600 personas sin hogar en 3 días para conocer su realidad

Beatriz Fernández durante la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de Arrels Fundació, Beatriz Fernández, ha explicado que prevén entrevistar a más de 600 personas en situación de calle desde este martes hasta el jueves para conocer su realidad, y que esperan igualar la cifra del año anterior.

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que el objetivo es "hacer una fotografía" de qué es necesitan las personas en situación de calle, y posteriormente se elaborará un informe que quiere incidir en las políticas públicas.

La encuesta se hace desde hace 10 años e incluye información como edad, origen, género, salud, apoyo social, violencia y situación administrativa, entre otros, y se realiza tanto en centros abiertos de Barcelona como a pie de calle.

"Cuando las hacíamos más de noche entrevistábamos entre 200 y 300 personas. Al hacer el salto y entrevistarlas durante el día, pasamos a más de 600 personas el año pasado", relata la directora, que apunta que, con una población de alrededor de 2.000 personas durmiendo en la calle, es una muestra muy representativa.

Este 2026 la encuesta incluye preguntas alrededor del proceso de regularización, así como del concepto de agrupación de personas o 'asentamiento', tras los desalojos del último año.

DISTINTOS PERFILES

Fernández asegura que las encuestas les permiten "evidenciar, explicar y poner datos" al hecho de que no hay un único perfil de persona sin hogar.

Así, hay personas en la calle con 20 años con una trayectoria de instituciones y tutela, otras de 25 que han llegado buscando una vida mejor y han acabado en la calle tras trabajar un tiempo, así como gente de 40 o 50 años cuya situación está ya "muy cronificada".

Las entrevistas también permiten conocer las características concretas de las mujeres sin hogar: "Normalmente son historias de vida muy rotas, nos permite ahondar un poco más en el tema de la violencia estructural y la violencia por razón de género".

Una de las preguntas en la encuesta se refiera a la violencia en la calle, y la directora afirma que, en muchos casos, las personas "lo normalizan hasta el punto" que si no se les pregunta directamente, no siempre lo explican.

CARLOTA, TRES AÑOS DE VOLUNTARIA

Este es el tercer año que la voluntaria Carlota Saña entrevista a personas en situación de calle: "Ya hay vínculo con algunos usuarios y mira, hoy casualmente las entrevistas serán con gente con la que generalmente yo me veo".

En las entrevistas, que duran unos 30 o 40 minutos, se trata de repasar desde su nacionalidad hasta su situación de calle, el tiempo y las condiciones en las que vive, así como un poco de historia familiar, y si recibe algún tipo de ayudas o está en contacto con servicios sociales, entre otros.

"Tienes una visión muy panorámica de la situación de real de las personas en concreto, que eso es lo que tanto nos ayuda", ha apuntado.

EL TRAUMA COMO MOCHILA

Saña explica que uno de los temas transversales que se observan a menudo en las personas que entrevista es el trauma --"hay mucho trauma como mochila"--, y la violencia a pie de calle, que se repiten en las encuestas.

Sobre la predisposición de las personas a responder, explica que depende de la persona y la situación: "Todos podemos tener un mejor día o un peor día, y hay ciertos temas que igual afrontas o ya has tratado antes, y quizás estás más abierto a hablar de ellos".

"Aquí hay que manejarse un poco, hay que intentar empatizar con la persona, escuchar mucho; lo mismo que haríamos con otra persona que no estuviera en situación de calle", ha añadido.

Ha afirmado que para ser voluntario es importante ser disciplinado y tener disponibilidad, así como estar "un poco disponible" emocionalmente y saber darlo espacio a gente que está en una condición muy vulnerable.

EL TESTIMONIO DE JOSÉ

José, de 70 años, es uno de los encuestados y le han preguntado "cómo le va la vida", cuánto tiempo lleva en la calle, si alguien le ayuda y si le dan ropa, entre otras cuestiones.

Es usuario del centro abierto de Arrels, donde cada mañana y cada tarde se encuentra con sus amigos, y el resto del día camina por la ciudad, mientras por la noche duerme por la calle: "Con la edad terminas con los pies hechos polvo".

"Haces tu vida a tu manera, como puedes", relata, tras 3 años de vivir en la calle, y apunta que no puede ni descansar cuando se encuentra mal, como sí haría en una cama bajo un techo.

También alerta del riesgo de sufrir robos durante la noche: "Aquí te duermes y amaneces sin zapatillas", y añade que también le han llegado a robar la documentación, con los trámites y los pagos que eso comporta, e incluso el móvil.

"Yo tengo amigos de aquí y de allí, y de momento no he tenido problemas. Pero bueno, la calle hay que saber vivirla. Una cosa es hablarla y pensarla, y otra es vivirla", ha afirmado.