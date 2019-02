Arrimadas afea a Torra y Aragonès presentar "un Presupuesto ficticio para un Govern ficticio"

Publicado 27/02/2019 17:56:09 CET

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al vicepresidente, Pere Aragonès, de llevar al Parlament "un debate ficticio para un Presupuesto ficticio para un Govern ficticio, pero los problemas de los catalanes son muy reales".

En respuesta a la intervención de Torra en el pleno para presentar el anteproyecto con el que trabaja el Govern para los Presupuestos de 2019, ha rechazado entrar a discutir las partidas alegando que el Consell Executiu no ha aprobado el proyecto todavía: "No vamos a entrar en los no-Presupuestos porque no se los creen ni ustedes".

Para la líder naranja, el debate de este miércoles "es un ejercicio de degradación institucional" agravado porque la Generalitat no haya presentado su proyecto de Presupuesto antes del 10 de octubre, como dispone la Ley de Finanzas Públicas.

Ha reprochado al Govern que prevea un crecimiento de la economía del 2,5% frente al 2,1% que augura la Cámara de Comercio de Barcelona, que la Generalitat tiene una deuda de 77 millones de euros y que el proyecto "infla los ingresos".

También ha preguntado si prevén tener que abonar una posible indemnización por la venta de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), si es cierto que pretenden subir el sueldo a los miembros del Govern y qué prevé hacer Torra si no logra aprobar las cuentas: "¿Estará en casa viendo el juicio todo el día?"