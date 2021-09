Artadi (Junts) replica a la CUP que negociarán los Presupuestos pero sin "cambios de rumbo"

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha replicado este miércoles a la CUP que están dispuestos a negociar los Presupuestos de la Generalitat para encontrar puntos de entendimiento "a partir de la concreción y no con generalizaciones de cambios de rumbo".

En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona, ha reaccionado así después de que la CUP criticara el plan de Govern presentado el martes tras el Consell Executiu y avisara de que ciertos macroproyectos dificultan que la formación pueda apoyar las cuentas catalanas.

Para Artadi, el plan refleja el acuerdo de legislatura que hay entre ERC y Junts --socios del Govern--, y ha añadido que la voluntad del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y del conseller de Economía, Jaume Giró, es aprobar unos Presupuestos que permitan dar respuesta a las consecuencias derivadas de la Covid-19 y "seguir con la transformación necesaria del país".

Sobre la mesa de diálogo, la dirigente de Junts ha asegurado que no hay ningún cambio y que su partido "no ha cambiado ni tiene intención de cambiar" la propuesta de nombres, que son los del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el secretario general de Junts, Jordi Sànchez; el exconseller y vicepresidente del partido, Jordi Turull, y el de la líder de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras.

"Que nadie se invente excusas. Si no nos quieren en la mesa que nos lo digan directamente", ha reclamado Artadi, que ha insistido en que, a su juicio, les han vetado el acceso a la mesa de diálogo.

AVALES

Sobre que la Abogacía del Estado no se pronuncie sobre los avales presentados por la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas para que exaltos cargos del Govern afrontaran una fianza solidaria de 5,4 millones de euros, ha defendido el trabajo hecho desde el Govern y los servicios jurídicos del Institut Català de Finances (ICF) para tirarlos adelante.

"No tendríamos que haber llegado hasta aquí. Es un mecanismo que está perfectamente hecho, que no está recurrido al Tribunal Constitucional y que no debería tener más recorrido judicial a partir de ahora", ha sostenido.

LEY AUDIOVISUAL

También ha pedido a la Generalitat tirar adelante una ley catalana del audiovisual o que se tramite desde el Parlament para "blindar el catalán ante el nuevo ataque" que supone el proyecto de ley general de comunicación audiovisual que prepara el Gobierno.

Según Artadi, urge impulsar un plan específico sobre el catalán porque "el Gobierno superprogresista que hay reduce cada vez más los derechos y cree menos en la supuesta plurinacionalidad".