La artista Anna Moreno reflexiona en el Macba sobre la arquitectura utópica con la obra de Bofill

Fotograma de 'The Terminal Beach' (2024-2025) - ANNA MORENO Y BERNARDO ZANOTTA

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista Anna Moreno ha llevado al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) su exposición 'La tercera torsió', que toma forma de videoinstalación y con la que reflexiona sobre los "límites" de la arquitectura utópica a través de la obra de Ricardo Bofill.

Esta muestra recupera un proyecto de asentamiento nómada en el desierto de Algeria del arquitecto, y "evidencia las contradicciones de una generación que pasó del sueño a la realidad", informa el Macba en un comunicado de este miércoles.

El trabajo, que se puede ver hasta el 28 de septiembre y se produce en el marco de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona, es el "punto final" de una trilogía en la que Moreno se inspira en proyectos inconclusos o cancelados de Bofill para cuestionar la arquitectura utópica de los 70.

Se articula mediante tres elementos: la pieza central es la película 'The Terminal Beach', que se puede ver desde una duna producida para la ocasión y que reproduce las dunas del desierto donde se sitúa la cinta.

En un extremo de la sala, dos pantallas proyectan dos películas que interactúan y recuperan otro proyecto "poco conocido" de la época utópica de Bofill, 'La Ciutat a l'Espai', que se tenía que construir en Moratalaz (Madrid); y el último elemento es un vinilo superpuesto a la cristalera que conecta la sala con la calle.