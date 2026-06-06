Asaja rechaza perder "ni un palmo de suelo agrícola" por el plan catalán de renovables

Jornada de Asaja - ASAJA

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha celebrado una jornada para explicar y debatir el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables (Plater), a la que asistieron 70 personas del sector, así como responsables de ayuntamientos y de la Generalitat, donde defendió que no se pierda "ni un palmo de suelo agrícola".

Asistieron a la sesión, celebrada este viernes, el presidente de Asaja en Catalunya, Pere Roqué; la responsable de energías renovables del sindicato, Cristina Clavell, y payeses afectados, informa el sindicato en un comunicado este sábado.

Asaja explicó que mantendrá reuniones con la Generalitat para comunicar sus preocupaciones y los principales problemas que, a su juicio, supone llevar a cabo el plan impulsado por la Generalitat, una vez se han recogido las inquietudes del sector.

Su objetivo es hacer saber a la administración que Asaja "no quiere que se pierda ni un palmo de suelo agrícola por las consecuencias que puede traer", por lo que aboga por aprovechar espacio en suelos improductivos, así como techos de suelos urbanos e industriales.

"Nuestras administraciones deben saber que la dimensión de nuestras empresas agrarias es pequeña, por lo que un pequeño impacto en este sentido afectará de forma grave a su viabilidad. Asaja Catalunya pide que se respete nuestro sector agrario catalán y la soberanía alimentaria", afirman.