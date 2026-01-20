Ascienden a 12 las carreteras cortadas en Girona a consecuencia del temporal de lluvias

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado 12 carreteras en la provincia de Girona a consecuencia del temporal de lluvias, ha informado el SCT en un comunicado.

En concreto, están cortadas por inundaciones la N-260 en Llançà; la C-252 entre Vilabertran y Peralada; la GI-644 en Forallac; la GIV-6546 en Palafrugell; la GIP-5129 en Vilafant; la GIV-6226 y la GIV-6219 en Garrigàs; la C-260 en Roses y la GI-512 en Tordera (Girona).

Además, la GIV-4044 en Biure está cortada por desprendimientos y la N-260a en Cabanelles (Girona) por la caída de un árbol en la vía.