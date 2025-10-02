Asens (Comuns) cree que Sánchez "se equivocó" pidiendo a la Flotilla que no intentara llegar a Gaza

Archivo - El eurodiputado de Sumar, Jaume Asens, durante una entrevista para Europa Press, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se equivocó" cuando, según él, pidió a los miembros de la Global Sumud Flotilla que desistieran de su intento de llegar a Gaza.

"El presidente se equivocó cuando pidió a los miembros de esa Flotilla que desistieran con su voluntad de llegar a Gaza y, en cambio, no le pidió al señor Netanyahu que dejara, a esa misión, cumplir con su obligación legal", ha dicho en una entrevista este jueves en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

Asens ha considerado que la primera medida que debe tomarse es llamar a consultas a la embajada de Israel en España y que Sánchez se debería involucrar personalmente "y que llame al señor Netanyahu para exigir el cumplimiento del derecho".