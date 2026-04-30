Asens (Comuns) sale del hospital tras serle trasplantado un riñón de su madre

El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, atiende a los medios de comunicación antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Parlamento Europeo de Comuns-Sumar, Jaume Asens, ha recibido el alta hospitalaria tras serle trasplantado un riñón de su madre en una operación "delicada" que ha salido bien, según ha informado él mismo en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

"He salido del hospital después de unos días difíciles, convaleciente tras una operación delicada: un trasplante de riñón, el de mi madre. De momento, todo evoluciona bien, a la espera de comprobar cómo responde el cuerpo y si aparece algún rechazo. Ahora mismo sigo con anemia y las defensas muy bajas, pero avanzando, poco a poco".

Asens ha indicado que esta experiencia le ha enfrentado de forma radical a dos certezas: la fragilidad de la vida y la importancia "irrenunciable" de la sanidad pública.

"He visto de cerca la profesionalidad, la entrega y la humanidad de quienes la sostienen cada día. No es una abstracción: son vidas cuidando vidas", ha subrayado el eurodiputado.

Finalmente, ha pedido no olvidar a quienes viven la fragilidad en condiciones extremas, como en Palestina, Siria, Líbano, Irán y "tantos otros lugares atravesados por la violencia y la lógica de un orden internacional que normaliza el dolor de unos mientras protege el privilegio de otros".