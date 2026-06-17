Asens insta al Gobierno a llevar al TJUE el reglamento de retornos por vulnerar derechos fundamentales

Archivo - El eurodiputado Jaume Asens - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha instado al Gobierno a interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el nuevo reglamento europeo sobre el retorno de nacionales de terceros países, al considerar que plantea "serias dudas" de compatibilidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y con la jurisprudencia europea.

En una carta remitida este miércoles a la Presidencia del Gobierno y a los ministerios competentes, Asens recuerda que ya solicitó en marzo al Ejecutivo preparar esta vía legal, aunque entonces se optó por intentar frenar la norma por la "vía política" en las instituciones comunitarias, han informado los Comuns en un comunicado.

El eurodiputado sostiene que España fue "el único Estado miembro" que expresó formalmente su oposición al reglamento y cuestionó su legalidad, por lo que considera que ahora debe actuar con coherencia institucional y jurídica y defender ante los tribunales la posición mantenida durante la tramitación legislativa, según él.

En el escrito, Asens argumenta que el reglamento vulnera el derecho a la libertad y a la seguridad recogido en el artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales, al ampliar los supuestos y la duración de la detención administrativa de personas migrantes.

Considera que la norma compromete el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 47 de la Carta, debido a la insuficiencia de garantías procesales y de mecanismos efectivos de revisión.

También advierte de una posible vulneración del principio de no devolución ('non-refoulement'), recogido en el artículo 19 de la Carta, al favorecer la externalización de retornos hacia terceros países que, según señala, no garantizan una protección efectiva de los derechos fundamentales.

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA

Asens añade que la aplicación de procedimientos acelerados y mecanismos estandarizados de retorno puede erosionar la exigencia de una evaluación individualizada de cada caso.

En la carta, el eurodiputado señala además que las recientes resoluciones judiciales en Italia han demostrado el papel de los tribunales europeos como "contrapeso indispensable" frente a determinadas políticas de externalización migratoria y apunta que el modelo impulsado por el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha servido de inspiración para parte de las medidas incorporadas al reglamento.

Por ello, reclama al Ejecutivo que interponga un recurso de anulación, total o parcial, al amparo del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y defiende que esta acción representa una oportunidad para que España "lidere la defensa judicial del Estado de derecho y de los derechos fundamentales".

"La batalla política ha acabado. Ahora empieza la batalla judicial", concluye Asens en el comunicado.