Asens (UP) ve necesario reunir la comisión de seguimiento de la coalición pese al "giro" de Sánchez

Celebra las medidas de Sánchez pero ve una "deslealtad" que no las abordara con su formación

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, ha sostenido este miércoles que sigue siendo necesario reunir a la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera este martes un "giro de timón progresista" en el Debate del estado de la Nación.

Preguntado en una entrevista de Ser Catalunya por esta reunión de seguimiento que pidió la semana pasada la vicepresidenta Yolanda Díaz ante el aumento del gasto en Defensa, Asens ha destacado que la intervención y las medidas anunciadas por Sánchez solucionan discrepancias de fondo, pero "sigue habiendo una discrepancia en las formas".

Ha asegurado que, aunque las medidas que anunció Sánchez ya las pedía su grupo parlamentario, el presidente no se las comunicó a su formación antes de hacerlas públicas en el Congreso, lo que cree que implica un "acto de deslealtad" y que Sánchez no les trata con respeto, en sus palabras.

Sin embargo, ha celebrado que Sánchez ha hecho un "giro a la izquierda" tras entender que necesita al bloque de investidura y que la geometría variable no funciona, según Asens, que ha defendido la gratuidad temporal del abono de Renfe a partir de septiembre y ha cargado contra el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, por haber calificado la medida de populista.

DELITO DE SEDICIÓN

Sobre el delito de sedición, ha pedido tanto al PSOE como a ERC "responsabilidad para aprovechar un momento histórico como el de ahora y valentía para ir más lejos de lo que se ha ido hasta ahora, y esto pasa por abrir esta carpeta", y ha pedido que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aborden este asunto en su reunión del viernes.

En otra entrevista en Catalunya Ràdio, ha advertido de que no le convence el argumento de que no se impulsa la reforma de este delito porque no existe una mayoría para aprobarlo: "Para saber si una propuesta tiene suficientes apoyos, lo que se tiene que hacer es ponerla sobre la mesa".

CARLES PUIGDEMONT

Preguntado por que el ministro Miquel Iceta pidiera al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont regresar a España y buscar después "soluciones felices", Asens ha replicado que si volviera sería detenido y ha llamado a buscar primero la solución y que después regrese.

Ha señalado que esta solución puede pasar por una modificación jurídica o por una resolución favorable del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a recursos presentados, y ha destacado que también "existe la posibilidad legal de un indulto" previo a un juicio y condena, aunque ha señalado que Puigdemont ha rechazado esta opción.