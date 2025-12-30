Asia concentra 6 de cada 10 mercados con más potencial para la exportación catalana en 2026

Archivo - Fachada de la sede de Acció - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asia concentra 6 de cada 10 mercados con más potencial para la exportación de empresas catalanas de cara a 2026, según el listado elaborado por Acció, la agencia que facilita el crecimiento de las empresas dependiente de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Acció ha identificado los 10 mercados teniendo en cuenta aspectos como la intensidad exportadora, los datos macroeconómicos, las oportunidades sectoriales o la situación geopolítica, informa este martes en un comunicado.

Incluye seis países asiáticos (China, India, Indonesia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam), tres americanos (Estados Unidos, Canadá y Brasil) y uno africano (Ghana).

Así, destacan países donde las exportaciones catalanas tienen espacio para intensificarse y, por tanto, donde Catalunya puede aprovechar las dinámicas de las regiones y los países que impulsan la demanda mundial en relación con otras economías.

Por otra parte, Acció también ha tenido en cuenta datos macroeconómicos, las 430 oportunidades de negocio identificadas en el Mapa de Oportunidades Global y la situación geopolítica, así como la oportunidad de aprovechar acuerdos de libre comercio.