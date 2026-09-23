Los asistentes a los Premis Pimec elegirán el ganador del Reconocimiento al Activismo Empresarial

Archivo - Fachada de Pimec - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha anunciado que el Reconocimiento al Activismo Empresarial será elegido en directo por los asistentes a los Premis Pimec, que se celebran el próximo 30 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en un comunicado este miércoles.

Los finalistas al galardón son la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes (AEET), el Gremi de Pastisseria de Barcelona y la Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura (Acellec).

Este premio pone en valor el papel de las organizaciones empresariales, que "trabajan para defender y representar a las empresas", así como profesionalizar los sectores y dar respuesta a sus principales retos.