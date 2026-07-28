Aspepc·Sps lamenta que el sistema educativo catalán no tendrá evaluación externa hasta 2029

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Professors de Secundària (Aspepc·Sps) ha asegurado que el sistema educativo catalán no puede estar hasta 2029 sin ningún tipo de tipo de evaluación externa: "Pisa dista mucho de ser ideal, pero era la única".

En un comunicado, ha lamentado el "nivel de irresponsabilidad y negligencia" por parte de la Conselleria de Educación con el error en las pruebas Pisa, y ha preguntado si se depurarán responsabilidades.

El sindicato se ha preguntado "cómo puede ser que se ocultasen durante 4 meses estos datos sobre la invalidez de las pruebas Pisa, ignorando todo tipo de avisos" y por qué no se intentó solucionar cuando se disponía de tiempo.

Ha recordado que en enero de 2025, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el responsable de la OCDE Andreas Schleicher firmaron un acuerdo para mejorar el sistema educativo en Catalunya.

"Y ahora nos encontramos con este escándalo, precisamente relacionado con las pruebas que organiza la OCDE", ha dicho que sindicato, que ha reclamado políticas coherentes y un cambio de orientación hacia la excelencia académica.