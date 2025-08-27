Aspros impulsa dos proyectos de ocio inclusivo para niños con TEA y discapacidad intelectual

Niño participando en una de las actividades de la fundación. - ASPROS

LLEIDA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Aspros de Lleida, a través de su servicio de ocio Som i Serem, ha impulsado dos nuevos recursos dirigidos a niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad "urgente y no cubierta" en este ámbito en la zona de Lleida.

Los proyectos nacen tras las demandas de familias y escuelas del territorio, que han puesto de relieve la "falta de espacios adaptados e inclusivos" donde los niños y jóvenes con necesidades de apoyo puedan participar activamente en actividades de ocio en igualdad de oportunidades, informa la fundación en un comunicado de este miércoles.

Por un lado, 'Somos niños y jóvenes en el ocio' contempla una oferta de actividades extraescolares para niños y jóvenes de entre 5 y 13 años, durante el curso 2025-2026 en horario de tarde, incluyendo actividades multideportivas, de estimulación multisensorial o de fútbol sala y baloncesto, entre otros.

Por el otro, 'Somos escuelas' se enmarca en el ámbito educativo y está orientado al alumnado de escuelas especiales, que podrán realizar actividades en las instalaciones de les centros durante los mediodías para facilitar la participación y la accesibilidad.

De esta forma, la entidad integra sus servicios de ocio dentro del entorno de los niños y asegura un modelo de intervención individualizado y "basado en el acompañamiento personalizado y la atención personalizada".