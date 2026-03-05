Assemblea 8M llama a movilizarse el domingo en Barcelona ante un "embate reaccionario" global

Las representantes de las entidades de Assemblea 8M en la rueda de prensa de este jueves en La Bonne - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea 8M ha llamado a movilizarse este domingo en Barcelona con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, como respuesta ante un "embate reaccionario a nivel global" que considera que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres.

"Gritamos alto y claro 'no' a las políticas de ultraderecha, al racismo, a los discursos de odio, al antifeminismo y a la LGTBIQA+fobia", afirma la Assemblea en el manifiesto para este 8M, que ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa en El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison - La Bonne de Barcelona.

Se posiciona en contra de la "persecución migratoria de Trump y su ICE criminal; el brutal intervencionismo contra Venezuela, Cuba y Groenlandia; la escalada del conflicto bélico en Ucrania, el genocidio en Palestina, la ofensiva militar en Rojava, la represión en Irán y Afganistán y las guerras silenciadas del Líbano, Congo, Sudán o Nigeria".

"Frente al mayor ciclo de rearme en Europa desde la Guerra Fría y a raíz del ecocidio global, las feministas nos declaramos en alerta y movilizadas contra el fascismo, el imperialismo, el racismo, el colonialismo, el cisheteropatriarcado y el capitalismo", añade.

La activista de Ca La Dona Merche Alvira ha advertido que los derechos de las mujeres están dando un paso atrás porque "la derecha avanza y pretende llevar a las mujeres a casa otra vez, hacerlas obedientes y dejarlas sin su libertad", y señala que se han logrado muchos derechos pero que queda trabajo por delante.

"CRISIS DE REPRODUCCIÓN DE LA VIDA"

La Assemblea 8M ha llamado a organizarse ante la actual "crisis de reproducción de la vida", en el ámbito de los cuidados, la vivienda y a nivel ecosocial, y critica la feminización de la pobreza, los feminicidios, la violencia machista y la inacción e impunidad ante estas conductas.

Por su parte, la miembro de La Bonne Aida Sánchez de Serdio ha asegurado que los feminismos son "el espacio de resistencia a estos pensamientos más conservadores" y aboga por que el feminismo sea un lugar donde se reivindiquen los cuidados, la inclusión, el diálogo y la afectividad.

Llaman a la manifestación unitaria este domingo a las 11.30 en los Jardinets de Gràcia de Barcelona para defender otras luchas sociales, como una sanidad universal, la coeducación pública, el transporte público "seguro y eficiente", el derecho a cuidar y la derogación de la Ley de Extranjería.

La manifestación recorrerá el paseo de Gràcia, plaza Catalunya, la Ronda Sant Pere hasta Arc de Triomf, donde se realizarán parlamentos y el acto final en el paseo de Lluís Companys.

SE REBELAN CONTRA LA "DESMEMORIA"

Desde la Assemblea aseguran que se rebelan contra la "desmemoria, el enaltecimiento y blanqueamiento actual del fascismo" y reclaman poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas y reconocer las maternidades y cuidados no remunerados.

También piden la garantía "plena" de los derechos sexuales y reproductivos; políticas públicas contra las violencias machistas y para la protección real y efectiva de las mujeres, personas trans y no binarias; y derechos y protección para las trabajadoras sexuales.