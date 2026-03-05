Assemblea 8M llama a movilizarse el domingo en Barcelona ante un "embate reaccionario" global

La manifestación unitaria en la capital catalana arrancará a las 11.30 desde los Jardinets de Gràcia

Las representantes de las entidades de Assemblea 8M en la rueda de prensa de este jueves en La Bonne
Las representantes de las entidades de Assemblea 8M en la rueda de prensa de este jueves en La Bonne - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 5 marzo 2026 15:13
Seguir en

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea 8M ha llamado a movilizarse este domingo en Barcelona con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, como respuesta ante un "embate reaccionario a nivel global" que considera que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres.

"Gritamos alto y claro 'no' a las políticas de ultraderecha, al racismo, a los discursos de odio, al antifeminismo y a la LGTBIQA+fobia", afirma la Assemblea en el manifiesto para este 8M, que ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa en El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison - La Bonne de Barcelona.

Se posiciona en contra de la "persecución migratoria de Trump y su ICE criminal; el brutal intervencionismo contra Venezuela, Cuba y Groenlandia; la escalada del conflicto bélico en Ucrania, el genocidio en Palestina, la ofensiva militar en Rojava, la represión en Irán y Afganistán y las guerras silenciadas del Líbano, Congo, Sudán o Nigeria".

"Frente al mayor ciclo de rearme en Europa desde la Guerra Fría y a raíz del ecocidio global, las feministas nos declaramos en alerta y movilizadas contra el fascismo, el imperialismo, el racismo, el colonialismo, el cisheteropatriarcado y el capitalismo", añade.

La activista de Ca La Dona Merche Alvira ha advertido que los derechos de las mujeres están dando un paso atrás porque "la derecha avanza y pretende llevar a las mujeres a casa otra vez, hacerlas obedientes y dejarlas sin su libertad", y señala que se han logrado muchos derechos pero que queda trabajo por delante.

"CRISIS DE REPRODUCCIÓN DE LA VIDA"

La Assemblea 8M ha llamado a organizarse ante la actual "crisis de reproducción de la vida", en el ámbito de los cuidados, la vivienda y a nivel ecosocial, y critica la feminización de la pobreza, los feminicidios, la violencia machista y la inacción e impunidad ante estas conductas.

Por su parte, la miembro de La Bonne Aida Sánchez de Serdio ha asegurado que los feminismos son "el espacio de resistencia a estos pensamientos más conservadores" y aboga por que el feminismo sea un lugar donde se reivindiquen los cuidados, la inclusión, el diálogo y la afectividad.

Llaman a la manifestación unitaria este domingo a las 11.30 en los Jardinets de Gràcia de Barcelona para defender otras luchas sociales, como una sanidad universal, la coeducación pública, el transporte público "seguro y eficiente", el derecho a cuidar y la derogación de la Ley de Extranjería.

La manifestación recorrerá el paseo de Gràcia, plaza Catalunya, la Ronda Sant Pere hasta Arc de Triomf, donde se realizarán parlamentos y el acto final en el paseo de Lluís Companys.

SE REBELAN CONTRA LA "DESMEMORIA"

Desde la Assemblea aseguran que se rebelan contra la "desmemoria, el enaltecimiento y blanqueamiento actual del fascismo" y reclaman poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas y reconocer las maternidades y cuidados no remunerados.

También piden la garantía "plena" de los derechos sexuales y reproductivos; políticas públicas contra las violencias machistas y para la protección real y efectiva de las mujeres, personas trans y no binarias; y derechos y protección para las trabajadoras sexuales.

