La Assemblea Educativa de Catalunya empieza a planificar un nuevo calendario de huelgas

Imagen de una manifestación de docentes - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Educativa de Catalunya ha empezado a planificar un nuevo calendario de movilizaciones y huelgas y ha expresado su malestar tras el inicio de curso educativo, que ha sido "igual o peor que el anterior".

La plataforma ha constatado en su asamblea de este sábado un malestar "demasiado profundo" por parte de los docentes participantes y ha asegurado que prácticamente todas sus reivindicaciones continúan sin satisfacerse, ha informado en un comunicado.

"Nos piden un 'paréntesis', pero el Departament nunca ha abierto un diálogo y negociación con el colectivo juntamente con los sindicatos, en un comité de huelga con todos los sectores educativos, tal como reclamamos", han añadido.

La Assemblea ha hecho referencia a los elementos de la "crisis de emergencia educativa grave" que vive Catalunya: aulas sin climatización, alumnado de nueva incorporación sin incremento de plantilla de profesorado, falta de recursos para garantizar la inclusión y las aulas de acogida, docentes interinos que no cobrarán su salario debido a incidencias técnicas y cierres de líneas.

La organización ha abierto un "proceso de debate" para definir los objetivos compartidos del colectivo educativo.