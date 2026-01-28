La ATC incorporará de forma temporal a 152 personas (+49%) y 36 nuevas oficinas este año

Archivo - Sede de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) incorporará de forma temporal 152 nuevos efectivos este año, un 49% más que el año anterior, y ampliará los puntos de atención con 36 oficinas repartidas por el territorio, informa el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

De éstas, ocho serán plataformas temporales destinadas exclusivamente a la atención de renta y se ubicarán en Barcelona (tres centros), Girona, Lleida, Tarragona, el Baix Llobregat y la zona del Besòs.

La participación de la ATC en la campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas 2025 se concreta en la convocatoria de 16 plazas de técnico gestor tributario y 136 de administrativo, que se adscribirán a diversas localidades de Catalunya.

Las plazas de técnico gestor tributario (subgrupo A2, nivel de destino 22) se ubicarán en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

La ATC prestará el servicio en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para "garantizar la máxima cobertura territorial, el asesoramiento técnico especializado y la interconexión de los sistemas informáticos entre ambas organizaciones".

El dispositivo contempla la atención telefónica del 6 de mayo al 30 de junio y la atención presencial, del 1 al 30 de junio.

SOLICITUDES: ANTES DEL 2 DE FEBRERO

Para optar, es necesario disponer de la titulación requerida para acceder al cuerpo técnico de gestores tributarios de la Generalitat y acreditar el nivel C1 de catalán o equivalente.

Las personas interesadas deben presentar el formulario ATC/007/2026, antes del 2 de febrero de 2026, adjuntando la documentación curricular correspondiente.

Por lo que respecta a los puestos de administrativo (subgrupo C1, nivel de destino 14), la atención será presencial en diversas localidades del territorio.

También se requiere la titulación de acceso al cuerpo administrativo de la Generalitat y la acreditación del nivel C1 de catalán, en una convocatoria que se reserva un total de 10 plazas para personas con discapacidad reconocida legalmente.

PRESELECCIONADOS

Las personas preseleccionadas, que recibirán una formación previa en abril por parte de la ATC y la AEAT, tendrán que superar una prueba de conocimientos de tipo test, prevista para el 27 de febrero en Barcelona, y una entrevista personal, que servirá para evaluar sus competencias profesionales y ampliar la información curricular.

Los puestos se ocuparán mediante comisión de servicios o nombramiento de interinidad por refuerzo temporal, por un período de tres meses y medio, del 30 de marzo al 10 de julio de 2026.