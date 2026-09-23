Atendidas 71 personas por el incendio en una residencia de mayores en l'Ametlla (Barcelona)

Archivo - Ambulancias del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 71 personas por el incendio en una residencia de mayores en l'Ametlla del Vallès (Barcelona), que se ha producido este miércoles sobre las 1.00 horas.

De los atendidos, 11 personas han sido trasladadas en estado menos grave por inhalación de humo al Hospital de Granollers (cuatro), al Hospital de Mollet del Vallès (cuatro) y al Hospital de Sant Celoni (tres), ha informado el SEM en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las otras 60 personas han resultado heridas leves y no han requerido de traslado a ningún centro hospitalario y, por este incidente, el SEM ha activado 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos con los Bombers.