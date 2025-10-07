La ATM lanza las nuevas fundas de tela de la T-Mobilitat diseñadas por Sonia Pulido

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha estrenado esta semana las nuevas fundas de tela para la T-Mobilitat, diseñadas por la ilustradora Sonia Pulido, Premio Nacional de Ilustración 2020.

Las próximas semanas se distribuirán gratuitamente unas 85.000 fundas en los puntos de atención a los usuarios que compren una T-Mobilitat, una T-16 o pidan un duplicado, hasta agotar existencias, explica la ATM en un comunicado este martes.

Esta es la segunda oleada de fundas ilustradas producidas y distribuidas por la ATM, que da continuidad a la iniciativa que inició el año pasado con la colaboración del artista Òscar Medina.