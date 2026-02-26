La ATM registró en 2025 un "máximo histórico" con 1.191 millones de viajes, un 2% más que en 2024

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM), consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha cerrado 2025 con un "nuevo máximo histórico" al registrar 1.191 millones de viajes, un 2% más que en 2024.

Cerca del 80% de validaciones se hicieron con títulos bonificados: la T-Usual, el principal abono del sistema, representó el 39%, mientras que los títulos destinados a jóvenes, familias monoparentales y numerosas o jubilados representó el 27,5%, ha indicado el ATM en un comunicado este jueves.

En total, los abonos de tarifa plana, T-Usual, T-Jove, T-16 y los destinados a colectivos específicos, concentraron el 87% de validaciones con títulos integrados, mientras que los títulos multiviaje, T-Casual, T-Grup y T-Familiar, solo el 13%.

En 2019, el año antes de la pandemia, los abonos representaban únicamente el 38% de validaciones integradas, lo que muestra el impacto de los descuentos para usuarios habituales, así como la extensión del precio de la T-Jove de 1 zona para todas las zonas, erigiéndolo como el segundo título más utilizado con un 23%.

Según el consorcio, la tendencia al alza confirma al transporte público como "pilar central" de la movilidad ciudadana, impulsado por la política tarifaria favorable a las personas usuarias, vigentes desde 2022, así como a las diferentes mejoras del servicio.

T-MOBILITAT

En 2025 ha seguido el incremento de usuarios de la T-Mobilitat, con 3,4 millones de usuarios dados de alta en el servicio y con una media de 3,6 millones de validaciones en los días laborables, 400.000 más que en 2024.

Respecto al global de la red, la T-Mobilitat representa más de un 92% de las validaciones, mostrando la "consolidación" de este sistema digital, y respecto al soporte, un 57% de validaciones han sido con targeta de plástico, un 38% con tarjeta de cartón y un 5% con móvil.